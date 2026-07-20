Втрати ворога станом на 20 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 600 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1608 добу повномасштабної війни становлять 1 430 530 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 липня втратила:

особового складу – близько 1 430 530 (+1 600) осіб;

танків – 12 158 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 24 971 (+8) од.;

артилерійських систем – 46 343 (+82) од.;

РСЗВ – 1 953 (+3) од.;

засобів ППО – 1 511 (+6) од.;

літаків – 438 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 418 425 (+1 769) од.;

крилатих ракет – 4 933 (+18) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 122 894 (+605) од.;

спеціальної техніки – 4 433 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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