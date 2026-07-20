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Втрати ворога станом на 20 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 600 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1608 добу повномасштабної війни становлять 1 430 530 осіб.
Втрати Росії у війні на 20 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 липня втратила:
- особового складу – близько 1 430 530 (+1 600) осіб;
- танків – 12 158 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 24 971 (+8) од.;
- артилерійських систем – 46 343 (+82) од.;
- РСЗВ – 1 953 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 511 (+6) од.;
- літаків – 438 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 418 425 (+1 769) од.;
- крилатих ракет – 4 933 (+18) од.;
- кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 122 894 (+605) од.;
- спеціальної техніки – 4 433 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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