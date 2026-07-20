Потери врага по состоянию на 20 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1600 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1608 сутки полномасштабной войны составляют 1 430 530 человек.

Потери России в войне на 20 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 июля потеряла:

личного состава – около 1 430 530 (+1 600) человек;

танков – 12 158 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 24 971 (+8) ед;

артиллерийских систем – 46 343 (+82) ед;

РСЗО – 1 953 (+3) ед.;

средств ПВО – 1511 (+6) ед.;

самолетов – 438 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1 965 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 418 425 (+1 769) ед;

крылатых ракет – 4 933 (+18) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 122 894 (+605) ед;

специальной техники – 4 433 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 81 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 9 локациях. Кроме того, одна ракета не достигла своей цели.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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