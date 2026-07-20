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Потери врага по состоянию на 20 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1600 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1608 сутки полномасштабной войны составляют 1 430 530 человек.
Потери России в войне на 20 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 20 июля потеряла:
- личного состава – около 1 430 530 (+1 600) человек;
- танков – 12 158 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 24 971 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 46 343 (+82) ед;
- РСЗО – 1 953 (+3) ед.;
- средств ПВО – 1511 (+6) ед.;
- самолетов – 438 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1 965 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 418 425 (+1 769) ед;
- крылатых ракет – 4 933 (+18) ед;
- кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 122 894 (+605) ед;
- специальной техники – 4 433 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 20 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 81 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 9 локациях. Кроме того, одна ракета не достигла своей цели.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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