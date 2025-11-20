Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

Продолжается 1366-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 ноября 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 200 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 52 ракеты и 57 авиационных ударов, сбросив 124 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4 442 обстрела, из них 218 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3 885 дронов-камикадзе.

Авиационные удары наносились по районам населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Плавные Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 5 авиационных ударов, сбросил 13 управляемых авиабомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка, Кутьковка и в направлении Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлениях Новоосинового и Шейковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Дружелюбовка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Зеленая Долина, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Шейковки.

На Славянском направлении в районах Ямполя, Закотного, Верхнекаменского, Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Северска, Выемки и Федоровки противник 13 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении противник проводил восемь наступательных действий вблизи Васюкивки, Миньковки, Веролюбовки, Часового Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецкая, Плещеевки, Русиного Яра, Новооленовки, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Ровно, Покровск, Котлино, Молодецкое, Новомосковск, Балаган, Дачное и направление населенного пункта Гришино.

На Александровском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Сосновка, Вербовое, Согласие, Привольное, Егоровка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 11 вражеских атак в районах Ровнополья, Зеленой Рощи и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое.

На Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Приморское.

На Приднепровском направлении враг сегодня не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

