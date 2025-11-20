Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

война, ВСУ, танк
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1366-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 ноября 2025 г.

Последние данные со   отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 200 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 52 ракеты и 57 авиационных ударов, сбросив 124 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4 442 обстрела, из них 218 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3 885 дронов-камикадзе.

Авиационные удары наносились по районам населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Плавные Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 5 авиационных ударов, сбросил 13 управляемых авиабомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка, Кутьковка и в направлении Колодезного и Двуречанского.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлениях Новоосинового и Шейковки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Дружелюбовка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Зеленая Долина, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Шейковки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

На Славянском направлении в районах Ямполя, Закотного, Верхнекаменского, Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Северска, Выемки и Федоровки противник 13 раз атаковал позиции наших войск.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

На Краматорском направлении противник проводил восемь наступательных действий вблизи Васюкивки, Миньковки, Веролюбовки, Часового Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецкая, Плещеевки, Русиного Яра, Новооленовки, Степановки, Софиевки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Ровно, Покровск, Котлино, Молодецкое, Новомосковск, Балаган, Дачное и направление населенного пункта Гришино.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

На Александровском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Сосновка, Вербовое, Согласие, Привольное, Егоровка, Красногорское.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 11 вражеских атак в районах Ровнополья, Зеленой Рощи и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

На Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степное и Приморское.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

На Приднепровском направлении враг сегодня не проводил наступательных действий.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 20 ноября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько