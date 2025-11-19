Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 19 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 850 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1365 сутки полномасштабной войны составляют 1 161 230 человек.

Потери России в войне на 19 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 ноября потеряла:

  • личного состава – близко   1 161 230 (+850)   лиц;
  • танков –   11 356 (+1)   ед.;
  • боевых бронированных машин – 23 595 (+1) ед;
  • артиллерийских систем –   34 511 (+12) ед;
  • РСЗО – 1 546 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 1 247 (+0) ед;
  • самолетов – 428 (+0) ед;
  • вертолетов – 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –   82 086 (+293)   ед.;
  • крылатых ракет – 3 940 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед;
  • подводных лодок – 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн –   67 635 (+56)   ед.;
  • специальной техники – 4 001 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 19 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 19 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 483 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбиты/подавлены 442 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 34 крылатые ракеты Х-101;
  • 7 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 19 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько