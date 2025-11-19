- Тип
Потери врага по состоянию на 19 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 850 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1365 сутки полномасштабной войны составляют 1 161 230 человек.
Потери России в войне на 19 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 ноября потеряла:
- личного состава – близко 1 161 230 (+850) лиц;
- танков – 11 356 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин – 23 595 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 34 511 (+12) ед;
- РСЗО – 1 546 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1 247 (+0) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 086 (+293) ед.;
- крылатых ракет – 3 940 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед;
- подводных лодок – 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 635 (+56) ед.;
- специальной техники – 4 001 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 19 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 483 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 442 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 34 крылатые ракеты Х-101;
- 7 крылатых ракет "Калибр".
Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
