Потери врага по состоянию на 19 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 850 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1365 сутки полномасштабной войны составляют 1 161 230 человек.

Потери России в войне на 19 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 ноября потеряла:

личного состава – близко 1 161 230 (+850) лиц;

лиц; танков – 11 356 (+1) ед.;

ед.; боевых бронированных машин – 23 595 (+1) ед;

артиллерийских систем – 34 511 (+12) ед;

ед; РСЗО – 1 546 (+1) ед.;

средств ПВО – 1 247 (+0) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 086 (+293) ед.;

ед.; крылатых ракет – 3 940 (+0) ед;

кораблей/катеров – 28 (+0) ед;

подводных лодок – 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 635 (+56) ед.;

ед.; специальной техники – 4 001 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 19 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 483 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 442 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

442 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 34 крылатые ракеты Х-101;

7 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 7 ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.