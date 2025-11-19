- Тип
Втрати ворога станом на 19 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 850 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1365 добу повномасштабної війни становлять 1 161 230 осіб.
Втрати Росії у війні на 19 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 161 230 (+850) осіб;
- танків – 11 356 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 23 595 (+1) од.;
- артилерійських систем – 34 511 (+12) од.;
- РСЗВ – 1 546 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 247 (+0) од.;
- літаків – 428 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 086 (+293) од.;
- крилатих ракет – 3 940 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 28 (+0) од.;
- підводних човнів – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 67 635 (+56) од.;
- спеціальної техніки – 4 001 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 483 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 34 крилаті ракети Х-101;
- 7 крилатих ракет "Калібр".
Зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
