Втрати ворога станом на 19 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 850 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1365 добу повномасштабної війни становлять 1 161 230 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 листопада втратила:

особового складу – близько 1 161 230 (+850) осіб;

осіб; танків – 11 356 (+1) од.;

од.; бойових броньованих машин – 23 595 (+1) од.;

артилерійських систем – 34 511 (+12) од.;

од.; РСЗВ – 1 546 (+1) од.;

засобів ППО – 1 247 (+0) од.;

літаків – 428 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 086 (+293) од.;

од.; крилатих ракет – 3 940 (+0) од.;

кораблів / катерів – 28 (+0) од.;

підводних човнів – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 635 (+56) од.;

од.; спеціальної техніки – 4 001 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 483 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

442 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 34 крилаті ракети Х-101;

7 крилатих ракет "Калібр".

Зафіксовано влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

