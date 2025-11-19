Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,02

EUR

48,79

--0,20

Готівковий курс:

USD

42,20

42,11

EUR

49,10

48,95

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1365-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 19 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 160 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 71 авіаційний удар, застосували дві ракети та скинули 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4145 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5204 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Мощенка Чернігівської області; Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Воздвижівка, Залізничне, Новоандріївка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував позиції наших захисників, завдав одного авіаційного удару, скинув чотири керовані бомби, здійснив 178 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам’янки та у бік населеного пункту Колодязне.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед в напрямку населених пунктів Коровин Яр, Ставки, Дробишеве, Лиман та в напрямку Олександрівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Ямполя, Федорівки та в напрямках Сіверська й Званівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку відбулося два бойових зіткнення із противником в напрямку Бондарного та в напрямку Віролюбівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Рівнопілля, Рибне, Павлівка, Красногірське.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили дві наступальні дії противника в районах Приморського та Кам’янського.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів у районі Антонівського мосту.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 19 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько