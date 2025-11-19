Запланована подія 2

Война
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 19 ноября 2025 года

война, ВСУ, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1365-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 160 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 71 авиационный удар, применили две ракеты и сбросили 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4145 обстрелов, из них 131 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5204 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Мощенко Черниговской области; Коломийцы, Покровское Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвиженка, Железнодорожное, Новоандреевка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг дважды атаковал позиции наших защитников, нанес один авиационный удар, сбросил четыре управляемых бомбы, совершил 178 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений вблизи Волчанска, Каменки и в сторону населенного пункта Колодезно.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Купянск.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Коровин Яр, Ставки, Дробышево, Лиман и в направлении Александровки.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Ямполя, Федоровки и в направлениях Северска и Звановки.

На Краматорском направлении произошло два боевых столкновения с противником в направлении Бондарного и в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Зверевое, Новоэкономическое, Новопавловка, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 18 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Ровнополье, Рыбное, Павловка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах Доброполья, Зеленой Рощи, Затишье, Веселого.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия противника в районах Приморского и Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько