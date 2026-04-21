Карта боевых действий в Украине на 21 апреля 2026 года

Продолжается 1518-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 174 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 239 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 8953 дронов-камикадзе и осуществил 3232 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гавриловка, Маломихайловка, Коломийцы, Покровское Днепропетровской области; Цветочное, Воздвиженка, Рыбальское, Лесное, Ровно, Новоселовка, Волшебное, Долинка, Зеленое, Заречное, Малокатериновка, Орехов Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника и три артиллерийских средства.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 5 авиаударов, сбросил девять управляемых авиабомб, совершил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых реактивными системами залпового огня. Зафиксировано три штурмовых действия противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Волчанские Хутора и Вильча.

На Купянском направлении агрессор 17 раз атаковал в направлениях населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Колесниковка, Новая Кругляковка, Ковшаровка и Новоосиново.

На Лиманском направлении противник четырежды пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлениях населенных пунктов Красный Став, Дробышево, Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал позиции Сил обороны в районе Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Яблоновки, Александро-Шультиного, Новопавловки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Покровск, Удачное, Гришино, Котлино, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новое Шахово, Кучеров Яр, Васильев.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в направлениях населённых пунктов Калиновское, Александроград и Согласие.

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Цветково, Железнодорожное, Горькое, Мирное, Староукраинка, Елена Константиновка, Гуляйпольское и в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезных штурмовых действия в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.