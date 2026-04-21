Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1518-й день повномасштабної війни в Україні

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 174 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 8953 дронів-камікадзе та здійснив 3232 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 101 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Цвіткове, Воздвиженка, Рибальське, Лісне, Рівне, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Зелене, Зарічне, Малокатеринівка, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки противника та три артилерійські засоби.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав 5 авіаударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано три штурмові дії противника.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори та Вільча.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

На Куп’янському напрямку агресор 17 разів атакував у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Колісниківка, Нова Кругляківка, Ківшарівка та Новоосинове.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

На Лиманському напрямку противник чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямках населених пунктів Червоний Став, Дробишеве, Діброва.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя та в бік Рай-Олександрівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції Сил оборони в районі Міньківки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Яблунівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у напрямках населених пунктів Калинівське, Олександроград та Злагода.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Мирне, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні штурмові дії в бік Антонівського мосту.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько