Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,18

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

ссу
Продолжается 1459-й день полномасштабной войны в Украине. / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1459-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 февраля 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 175 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 89 авиационных ударов, сбросив 229 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек для поражения 7846 дронов-камикадзе и произвел 2967 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 69 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационных ударов управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Великомихайловка, Писанке Днепропетровской области; Верхняя Терса, Железнодорожное, Горькое, Гуляйпольское, Волшебное, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Копани, Камышеваха, Юлиевка Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему, три пункта управления и состав боеприпасов российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло три боестолкновения. Противник нанес пять авиационных ударов, сбросив шесть управляемых бомб, совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — из реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Круглое.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Новоосинового и Куриловки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Заречного и в сторону Дробышева, Лимана и Ставков.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

На Славянском направлении наши защитники отразили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закотного, Платоновки и в сторону Рай-Александровки и Озерного.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

В Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка, Ильиновка, Степановка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравко, Новониколаевка и в сторону Новоалександровки, Кучерового Яра, Сергеевки, Новопавловки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции в районе Степного.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении противник 18 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Варваровки, Леноконстантиновки, Железнодорожного и Святопетровки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Степного, Малых Щербаков и Степногорска.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

За прошедшие сутки враг предпринял три неудачных попытки наступления на Приднепровском направлении.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко