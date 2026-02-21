Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года

Продолжается 1459-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 февраля 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 175 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 89 авиационных ударов, сбросив 229 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек для поражения 7846 дронов-камикадзе и произвел 2967 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 69 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационных ударов управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Великомихайловка, Писанке Днепропетровской области; Верхняя Терса, Железнодорожное, Горькое, Гуляйпольское, Волшебное, Любицкое, Лесное, Воздвижовка, Копани, Камышеваха, Юлиевка Запорожской области; Казачье Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему, три пункта управления и состав боеприпасов российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло три боестолкновения. Противник нанес пять авиационных ударов, сбросив шесть управляемых бомб, совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Круглое.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Новоосинового и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Заречного и в сторону Дробышева, Лимана и Ставков.

На Славянском направлении наши защитники отразили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закотного, Платоновки и в сторону Рай-Александровки и Озерного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

В Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка, Ильиновка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравко, Новониколаевка и в сторону Новоалександровки, Кучерового Яра, Сергеевки, Новопавловки.

На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции в районе Степного.

На Гуляйпольском направлении противник 18 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Варваровки, Леноконстантиновки, Железнодорожного и Святопетровки.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал в районах Степного, Малых Щербаков и Степногорска.

За прошедшие сутки враг предпринял три неудачных попытки наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

