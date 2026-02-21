Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,18

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

зсу
Триває 1459-й день повномасштабної війни в Україні. / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1459-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 89 авіаційних ударів, скинувши 229 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 7846 дронів-камікадзе та здійснив 2967 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 69 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Великомихайлівка, Писанці Дніпропетровської області; Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Копані, Комишуваха, Юліївка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, артилерійську систему, три пункти управління та склад боєприпасів російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 5 авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Кругле.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та у бік Новоосинового й Курилівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед в районі Зарічного та у бік Дробишевого, Лимана й Ставків.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки й Озерного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції, у районі Степового.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку противник 18 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Варварівки, Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку, противник тричі атакував у районах Степового, Малих Щербаків і Степногірська.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

Минулої доби ворог здійснив три невдалі спроби наступу на Придніпровському напрямку.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко