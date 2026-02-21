Втрати ворога станом на 21 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1459 добу повномасштабної війни становлять 1 258 890 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 лютого втратила:

особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб,

танків – 11 685 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од.

артилерійських систем – 37 429 (+42) од.

РСЗВ – 1 651 (+2) од.

засоби ППО – 1 303 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 348 (+1) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527) од.

крилаті ракети – 4 314 (+0) од.

кораблі / катери – 29 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 79 295 (+183) од.

спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.