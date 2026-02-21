- Тип
Потери врага по состоянию на 21 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1459 сутки полномасштабной войны составляют 1 258 890 человек.
Потери России в войне на 21 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 258 890 (+1 010) человек,
- танков – 11 685 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 063 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 37 429 (+42) ед.
- РСЗО – 1 651 (+2) ед.
- средства ПВО – 1303 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 348 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527) ед.
- крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед.
- корабли/катера – 29 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 79 295 (+183) ед.
- специальная техника – 4073 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
