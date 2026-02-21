Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,18

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 21 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских окупантов. / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1459 сутки полномасштабной войны составляют 1 258 890 человек.

Потери России в войне на 21 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 февраля потеряла:

  • личного состава – около 1 258 890 (+1 010) человек,
  • танков – 11 685 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 063 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 37 429 (+42) ед.
  • РСЗО – 1 651 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1303 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 348 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527) ед.
  • крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед.
  • корабли/катера – 29 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 79 295 (+183) ед.
  • специальная техника – 4073 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 21 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбиты/подавлены 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 21 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко