Потери врага по состоянию на 21 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1459 сутки полномасштабной войны составляют 1 258 890 человек.

Потери России в войне на 21 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 февраля потеряла:

личного состава – около 1 258 890 (+1 010) человек,

танков – 11 685 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 24 063 (+3) ед.

артиллерийских систем – 37 429 (+42) ед.

РСЗО – 1 651 (+2) ед.

средства ПВО – 1303 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 348 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527) ед.

крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед.

корабли/катера – 29 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 79 295 (+183) ед.

специальная техника – 4073 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.