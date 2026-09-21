Карта боевых действий в Украине на 21 сентября 2026 года

Продолжается 1671-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 сентября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 238 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 91 авиационный удар, во время которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10237 дронов-камикадзе и произвели 2903 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 35 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бессалевка, Кореньок, Уланово, Рогизно, Толстодубово, Потаповка, Сопич, Кучеривка, Будки, Искрисковщина, Фотовиж, Волковка, Волфине, Свободная Слобода, Шпиль, Малиновка области; Михальчина-Слобода, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, четыре пункта управления и запуска БпЛА, четыре артиллерийские системы и позиции артиллерии, три важных объекта оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано шесть штурмовых действий противника. Агресор нанес двух авиаударов применив 4 КАБ и совершил 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Токаревка, Охримовка, Николаевка и Вильча.

На Купянском направлении враг шесть раз пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Подолов, Ковшаровки, Западного, Радьковки и Фиголовки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 15 раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Дробышево, Лиман и Шейковка.

На Славянском направлении противник совершил пять штурмовых действий в районе Калеников, Кривой Луки и Николаевки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении, по уточненной информации, зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Ильиновки, Долгой Балки, Миколайполья, Торецкого, Приюта, Кучерового Яра, Свободного, Нового Шахматного и Новоселовки.

Девятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. По уточненной информации, оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Водянское, Доброполье, Новогришино, Новоподгородное, Сергеевка, Молодецкое и Васильевка.

На Александровском направлении враг штурмовал в сторону Мирного.

На Гуляйпольском направлении кафиры дважды атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвиженовка и Волшебное.

На Ореховском направлении, по уточненной информации, враг дважды пытался улучшить свои позиции в сторону Павловки и Лукьяновского.

На Приднепровском направлении оккупанты атакующих действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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