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Втрати ворога станом на 21 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 660 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1671 добу повномасштабної війни становлять 1 519 650 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 519 650 (+1 660) осіб;
- танків – 12 361 (+5) од.;
- бойових броньованих машин – 25 365 (+4) од.;
- артилерійських систем – 50 142 (+75) од.;
- РСЗВ – 2 149 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 662 (+3) од.;
- літаків – 442 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 712 (+17) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 527 693 (+1 728) од.;
- крилатих ракет – 5 111 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 151 861 (+516) од.;
- спеціальної техніки – 4 729 (+13) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 1 «Бандероль»/«Дань-Т».
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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