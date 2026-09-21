Втрати ворога станом на 21 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 660 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1671 добу повномасштабної війни становлять 1 519 650 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 вересня втратила:

особового складу – близько 1 519 650 (+1 660) осіб;

танків – 12 361 (+5) од.;

бойових броньованих машин – 25 365 (+4) од.;

артилерійських систем – 50 142 (+75) од.;

РСЗВ – 2 149 (+3) од.;

засобів ППО – 1 662 (+3) од.;

літаків – 442 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 712 (+17) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 527 693 (+1 728) од.;

крилатих ракет – 5 111 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 151 861 (+516) од.;

спеціальної техніки – 4 729 (+13) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 1 «Бандероль»/«Дань-Т».

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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