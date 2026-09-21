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Потери врага по состоянию на 21 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1660 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1671 сутки полномасштабной войны составляют 1 519 650 человек.
Потери России в войне на 21 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 сентября потеряла:
- личного состава – около 1519650 (+1660) человек;
- танков – 12 361 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 25 365 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 50 142 (+75) ед;
- РСЗО – 2 149 (+3) ед;
- средств ПВО – 1662 (+3) ед.;
- самолетов – 442 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 712 (+17) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 527 693 (+1 728) ед;
- крылатых ракет – 5 111 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 151 861 (+516) ед;
- специальной техники – 4 729 (+13) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 147 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 1 «Бандероль»/«Дань-Т».
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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