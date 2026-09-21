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Потери врага по состоянию на 21 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1660 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1671 сутки полномасштабной войны составляют 1 519 650 человек.

Потери России в войне на 21 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1519650 (+1660) человек;
  • танков – 12 361 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 365 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 50 142 (+75) ед;
  • РСЗО – 2 149 (+3) ед;
  • средств ПВО – 1662 (+3) ед.;
  • самолетов – 442 (+0) ед;
  • вертолетов – 356 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 712 (+17) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 527 693 (+1 728) ед;
  • крылатых ракет – 5 111 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 151 861 (+516) ед;
  • специальной техники – 4 729 (+13) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 21 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 147 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 1 «Бандероль»/«Дань-Т».
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 21 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько

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