Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

Продолжается 1610-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 219 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 92 авиационных удара, сбросив 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9963 дрона-камикадзе и произвел 3309 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления БПЛА, три района сосредоточения живой силы, два пункта управления и три других важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения с противником, агрессор нанес трех авиаударов, сбросил четыре авиабомба, совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Гоптовки, Лимана, Избицкого, Казачьей Лопани, Графского, Артельного.

На Купянском направлении противник наступательных действий не производил.

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Заречного, Новоселовки и в сторону Шейковки, Лимана, Ставков и Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки, Николаевки, Малиновки, Ореховатки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Миньковка, Марково и в сторону Ижевки.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яра, Софиевка и в сторону Долгой Балки, Свободного, Новопавловки, Торецкого и Кучерового Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах Удачного, Родинского, Гришиного и в сторону Васильевки, Новопавловки, Белицкого, Светлого, Нового Донбасса, Шевченко, Мирного, Сергеевки.

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 12 атак в сторону Воздвиженки, Гуляйпольского, Косовцевого и Верхней Терсы.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Малых Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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