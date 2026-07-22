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Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1610-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 219 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 92 авиационных удара, сбросив 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9963 дрона-камикадзе и произвел 3309 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления БПЛА, три района сосредоточения живой силы, два пункта управления и три других важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения с противником, агрессор нанес трех авиаударов, сбросил четыре авиабомба, совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Гоптовки, Лимана, Избицкого, Казачьей Лопани, Графского, Артельного.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

На Купянском направлении противник наступательных действий не производил.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Заречного, Новоселовки и в сторону Шейковки, Лимана, Ставков и Озерного.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 27 раз в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки, Николаевки, Малиновки, Ореховатки и Рай-Александровки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Миньковка, Марково и в сторону Ижевки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яра, Софиевка и в сторону Долгой Балки, Свободного, Новопавловки, Торецкого и Кучерового Яра.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах Удачного, Родинского, Гришиного и в сторону Васильевки, Новопавловки, Белицкого, Светлого, Нового Донбасса, Шевченко, Мирного, Сергеевки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Тернового.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 12 атак в сторону Воздвиженки, Гуляйпольского, Косовцевого и Верхней Терсы.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Малых Щербаков и Степногорска.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько