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Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1610-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 22 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 219 бойових зіткнень.

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 92 авіаційних удари, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9963 дрони-камікадзе та здійснив 3309 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 — із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління БпЛА, три райони зосередження живої сили, два пункти управління та три інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири з реактивних систем залпового вогню.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки, Лимана, Ізбицького, Козачої Лопані, Графського, Артільного.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Зарічного, Новоселівки та в бік Шийківки, Лимана, Ставків й Озерного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Миколаївки, Малинівки, Оріховатки й Рай-Олександрівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районах населених пунктів Часів Яр, Міньківка, Маркове та у бік Іжевки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яру, Софіївка та в бік Довгої Балки, Вільного, Новопавлівки, Торецького й Кучерового Яру.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах Удачного, Родинського, Гришиного та у бік Василівки, Новопавлівки, Білицького, Світлого, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Сергіївки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Тернового.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 12 атак у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Косівцевого та Верхньої Терси.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Малих Щербаків та Степногірська.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько