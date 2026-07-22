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Втрати ворога станом на 22 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 330 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1610 добу повномасштабної війни становлять 1 433 230 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 липня втратила:
- особового складу – близько 1 433 230 (+1 330) осіб;
- танків – 12 163 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 24 982 (+4) од.;
- артилерійських систем – 46 492 (+57) од.;
- РСЗВ – 1 958 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 513 (+0) од.;
- літаків – 438 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 981 (+11) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 421 900 (+1 610) од.;
- крилатих ракет – 4 933 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 123 702 (+355) од.;
- спеціальної техніки – 4 450 (+9) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 204 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 1 балістичної ракети Іскандер-М та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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