Втрати ворога станом на 22 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 330 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1610 добу повномасштабної війни становлять 1 433 230 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 липня втратила:

особового складу – близько 1 433 230 (+1 330) осіб;

танків – 12 163 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 24 982 (+4) од.;

артилерійських систем – 46 492 (+57) од.;

РСЗВ – 1 958 (+3) од.;

засобів ППО – 1 513 (+0) од.;

літаків – 438 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 981 (+11) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 421 900 (+1 610) од.;

крилатих ракет – 4 933 (+0) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 123 702 (+355) од.;

спеціальної техніки – 4 450 (+9) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 204 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 1 балістичної ракети Іскандер-М та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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