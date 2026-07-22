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Потери врага по состоянию на 22 июля 2026 – Генштаб ВСУ

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1330 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1610  сутки полномасштабной войны составляют 1 433 230 человек.

Потери России в войне на 22 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 433 230 (+1 330) человек;
  • танков – 12 163 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 982 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 46 492 (+57) ед;
  • РСЗО – 1 958 (+3) ед.;
  • средств ПВО – 1513 (+0) ед.;
  • самолетов – 438 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 981 (+11) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 421 900 (+1 610) ед;
  • крылатых ракет – 4 933 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 123 702 (+355) ед;
  • специальной техники – 4 450 (+9) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 22 июля 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 22 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 204 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 22 июля 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 1 баллистической ракеты Искандер-М и 12 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько