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Потери врага по состоянию на 22 июля 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1330 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1610 сутки полномасштабной войны составляют 1 433 230 человек.
Потери России в войне на 22 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 июля потеряла:
- личного состава – около 1 433 230 (+1 330) человек;
- танков – 12 163 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 24 982 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 46 492 (+57) ед;
- РСЗО – 1 958 (+3) ед.;
- средств ПВО – 1513 (+0) ед.;
- самолетов – 438 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1 981 (+11) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 421 900 (+1 610) ед;
- крылатых ракет – 4 933 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 123 702 (+355) ед;
- специальной техники – 4 450 (+9) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 22 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 204 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание 1 баллистической ракеты Искандер-М и 12 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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