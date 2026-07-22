Потери врага по состоянию на 22 июля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1330 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1610 сутки полномасштабной войны составляют 1 433 230 человек.

Потери России в войне на 22 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 июля потеряла:

личного состава – около 1 433 230 (+1 330) человек;

танков – 12 163 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 24 982 (+4) ед;

артиллерийских систем – 46 492 (+57) ед;

РСЗО – 1 958 (+3) ед.;

средств ПВО – 1513 (+0) ед.;

самолетов – 438 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1 981 (+11) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 421 900 (+1 610) ед;

крылатых ракет – 4 933 (+0) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 123 702 (+355) ед;

специальной техники – 4 450 (+9) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 22 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 204 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 1 баллистической ракеты Искандер-М и 12 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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