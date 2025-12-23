Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 23 декабря 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1399-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW   (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 23 декабря 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 205 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 14 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4563 дронов-камикадзе и произвели 3857 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Воздвижовка, Степногорск, Лысогорка, Малокатериновка, Любицкое, Барвиновка, Железнодорожное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения и еще семь важных объектов противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений. Кроме того, враг совершил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 23 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Сотницкий Казачок, Волчанск, Дворичанское и в сторону Вильчи, Колодезного.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Загрызового и в сторону Куриловки, Новоплатоновки, Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении, в районах Серебрянки, Дроновки, Северска, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка и в сторону Берестки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Первое Мая, Филиал и в сторону Сухецкого, Гришиного, Новоподгородного, Новопавловки.

На Александровском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Вороне, Александроград, Рыбное, Согласие, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районе Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого.

На Ореховском направлении противник 10 раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное, Плавное и в сторону Лукьяновского, Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько