Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

війна, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1399-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 205 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України 14 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Воздвижівка, Степногірськ, Лисогірка, Малокатеринівка, Любицьке, Барвінівка, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження та ще сім важливих об’єктів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Крім того, ворог здійснив 136 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі, Колодязного.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Піщаного, Загризового та у бік Курилівки, Новоплатонівки, Куп’янська.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська, противник шість разів атакував позиції наших військ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Ступочки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка та у бік Берестка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Перше Травня, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вороне, Олександроград, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших оборонців у районі Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку противник 10 разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського, Приморського.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 23 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько