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Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1611-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 261 боевое столкновение.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 267 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9923 дрона-камикадзе и осуществил 3085 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила шесть районов сосредоточения живой силы и два других важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес двух авиаударов, сбросил восемь авиабомб, совершил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одну из реактивной системы залпового огня.

Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Фиголовки и в сторону населенных пунктов Терновая, Прилепка, Графское, Кутьковка, Малый Бурлук.

Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Купянска.

Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Новомихайловки, Новоселовки и в сторону Лимана, Дробышева, Ставки и Озерного.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 25 раз в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили пять атак в районе Никифоровки и Васютинского и Юрковки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр и в сторону населенного пункта Долгая Балка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Софиевка, Торецкое, Шахово, Никаноровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Свободное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Белиц, Сергеевка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в районах Тернового и Калиновского.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону Воздвиженки, Доброполья, Староукраинки, Горького, Цветочного и Волшебного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники пресекли пять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Малые Щербаки, Щербаки и Павловки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько