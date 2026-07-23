Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2026 года

Продолжается 1611-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 261 боевое столкновение.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 267 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9923 дрона-камикадзе и осуществил 3085 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила шесть районов сосредоточения живой силы и два других важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес двух авиаударов, сбросил восемь авиабомб, совершил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе одну из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Фиголовки и в сторону населенных пунктов Терновая, Прилепка, Графское, Кутьковка, Малый Бурлук.

На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Купянска.

На Лиманском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах Новомихайловки, Новоселовки и в сторону Лимана, Дробышева, Ставки и Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 25 раз в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили пять атак в районе Никифоровки и Васютинского и Юрковки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр и в сторону населенного пункта Долгая Балка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Софиевка, Торецкое, Шахово, Никаноровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Свободное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Белиц, Сергеевка.

На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в районах Тернового и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону Воздвиженки, Доброполья, Староукраинки, Горького, Цветочного и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли пять попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Малые Щербаки, Щербаки и Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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