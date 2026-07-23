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Потери врага по состоянию на 23 июля 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1460 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1611 сутки полномасштабной войны составляют 1 434 690 человек.

Потери России в войне на 23 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 434 690 (+1 460) человек;
  • танков – 12 191 (+28) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 994 (+12) ед;
  • артиллерийских систем – 46 570 (+78) ед;
  • РСЗО – 1 961 (+3) ед;
  • средств ПВО – 1515 (+2) ед;
  • самолетов – 438 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1994 (+13) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 423 588 (+1 688) ед;
  • крылатых ракет – 4 936 (+3) ед;
  • кораблей/катеров – 34 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 124 243 (+541) ед;
  • специальной техники – 4 453 (+3) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 23 июля 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбиты/подавлены две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической и трех управляемых авиационных ракет, 7 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 23 июля 2026 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько