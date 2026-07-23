Потери врага по состоянию на 23 июля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1460 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1611 сутки полномасштабной войны составляют 1 434 690 человек.

Потери России в войне на 23 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 июля потеряла:

личного состава – около 1 434 690 (+1 460) человек;

танков – 12 191 (+28) ед;

боевых бронированных машин – 24 994 (+12) ед;

артиллерийских систем – 46 570 (+78) ед;

РСЗО – 1 961 (+3) ед;

средств ПВО – 1515 (+2) ед;

самолетов – 438 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1994 (+13) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 423 588 (+1 688) ед;

крылатых ракет – 4 936 (+3) ед;

кораблей/катеров – 34 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 124 243 (+541) ед;

специальной техники – 4 453 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 154 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической и трех управляемых авиационных ракет, 7 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.