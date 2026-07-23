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Втрати ворога станом на 23 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 460 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1611 добу повномасштабної війни становлять 1 434 690 осіб.
Втрати Росії у війні на 23 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 липня втратила:
- особового складу – близько 1 434 690 (+1 460) осіб;
- танків – 12 191 (+28) од.;
- бойових броньованих машин – 24 994 (+12) од.;
- артилерійських систем – 46 570 (+78) од.;
- РСЗВ – 1 961 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 515 (+2) од.;
- літаків – 438 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 423 588 (+1 688) од.;
- крилатих ракет – 4 936 (+3) од.;
- кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 124 243 (+541) од.;
- спеціальної техніки – 4 453 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, 7 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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