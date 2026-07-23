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Втрати ворога станом на 23 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 460 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1611 добу повномасштабної війни становлять 1 434 690 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 434 690 (+1 460) осіб;
  • танків – 12 191 (+28) од.;
  • бойових броньованих машин – 24 994 (+12) од.;
  • артилерійських систем – 46 570 (+78) од.;
  • РСЗВ – 1 961 (+3) од.;
  • засобів ППО – 1 515 (+2) од.;
  • літаків – 438 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 994 (+13) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 423 588 (+1 688) од.;
  • крилатих ракет – 4 936 (+3) од.;
  • кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 124 243 (+541) од.;
  • спеціальної техніки – 4 453 (+3) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 23 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, 7 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 23 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько