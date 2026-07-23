Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

+0,05

EUR

51,10

+0,00

Готівковий курс:

USD

44,80

44,69

EUR

51,37

51,19

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1611-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 261 бойове зіткнення.

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9923 дрони-камікадзе та здійснив 3085 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Графське, Кутьківка, Малий Бурлук.

Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Куп’янська.

Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Новомихайлівки, Новоселівки та у бік Лиману, Дробишевого, Ставків й Озерного.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили п’ять атак у районі Никифорівки та у бік Васютинського й Юрківки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік населеного пункту Довга Балка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Софіївка, Торецьке, Шахове, Никанорівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Мирне, Світле, Шевченко, Сергіївка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах Тернового й Калинівського.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Мала Токмачка, Малі Щербаки, Щербаки та у бік Павлівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 23 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько