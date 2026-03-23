Карта боевых действий в Украине на 23 марта 2026 года

Продолжается 1489-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 марта 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 67 авиационных ударов, сбросив 285 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9266 дронов-камикадзе и осуществил 3811 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 57 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Великомихайловка, Коломийцы; в Запорожье: Светлая Долина, Киевское, Воздвижовка, Новоселовка, Копани, Гуляйпольское, Долинка, Верхняя Терса, Терсянка, Островское, Камышеваха, Криничное, и Волфино на Сумщине.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы и техники, один пункт управления БПЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник произвел 103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 5 - с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением пяти КАБ. В течение суток зафиксирована одна атака противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Старицы, Волчанских Хуторов, Зыбиного и Охримовки.

На Купянском направлении враг четырежды атаковал в сторону Боровской Андреевки, Купянска и в сторону Новоплатоновки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении противник атаковал четыре раза, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Шейковки, Дибровы и в районе населенных пунктов Среднее, Ставки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закотного, Резниковки, Пазено и Платоновки.

На Краматорском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение, штурмуя в районах Орехово-Василовки и Временного Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону Гришиного, Шевченко, Молодецкого, Новопавловки.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Терново, Новогригоровка, Красногорское и в сторону Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое, Мирное, Леноконстантиновка, Варваровка, Железнодорожное и Староукраинка.

На Ореховском направлении враг пытался улучшить свое положение, атакуя один раз в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

