Втрати ворога станом на 23 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1489 добу повномасштабної війни становлять 1 287 880 осіб.
Втрати Росії у війні на 23 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 березня втратила:
- особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб;
- танків – 11 793 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 24 263 (+1) од;
- артилерійських систем – 38 638 (+30) од;
- РСЗВ – 1 694 (+3) од;
- засоби ППО – 1 336 (+3) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+1) од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 190 870 (+1 885) од;
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 639 (+121) од;
- спеціальна техніка – 4 098 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 234 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
