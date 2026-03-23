Втрати ворога станом на 23 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1489 добу повномасштабної війни становлять 1 287 880 осіб.

Втрати Росії у війні на 23 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 23 березня втратила:

особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб;

танків – 11 793 (+3) од;

бойових броньованих машин – 24 263 (+1) од;

артилерійських систем – 38 638 (+30) од;

РСЗВ – 1 694 (+3) од;

засоби ППО – 1 336 (+3) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 350 (+1) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 190 870 (+1 885) од;

крилаті ракети – 4 468 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 84 639 (+121) од;

спеціальна техніка – 4 098 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 23 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 234 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

