Потери врага по состоянию на 23 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

танк
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1489 сутки полномасштабной войны составляют 1 287 880 человек.

Потери России в войне на 23 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 марта потеряла:

  • личного состава – около 1 287 880 (940) человек;
  • танков – 11 793 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 263 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 38 638 (+30) ед;
  • РСЗО – 1 694 (+3) ед;
  • средства ПВО – 1336 (+3) ед;
  • самолетов – 435 (+0) ед;
  • вертолетов – 350 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 190 870 (+1 885) ед;
  • крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед;
  • корабли/катера – 33 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 84 639 (+121) ед;
  • специальная техника – 4098 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 234 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько