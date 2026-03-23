Потери врага по состоянию на 23 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1489 сутки полномасштабной войны составляют 1 287 880 человек.
Потери России в войне на 23 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 марта потеряла:
- личного состава – около 1 287 880 (940) человек;
- танков – 11 793 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 24 263 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 38 638 (+30) ед;
- РСЗО – 1 694 (+3) ед;
- средства ПВО – 1336 (+3) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 350 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 190 870 (+1 885) ед;
- крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 84 639 (+121) ед;
- специальная техника – 4098 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 234 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.