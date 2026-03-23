Потери врага по состоянию на 23 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1489 сутки полномасштабной войны составляют 1 287 880 человек.

Потери России в войне на 23 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 марта потеряла:

личного состава – около 1 287 880 (940) человек;

танков – 11 793 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 24 263 (+1) ед;

артиллерийских систем – 38 638 (+30) ед;

РСЗО – 1 694 (+3) ед;

средства ПВО – 1336 (+3) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 190 870 (+1 885) ед;

крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 84 639 (+121) ед;

специальная техника – 4098 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 234 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

