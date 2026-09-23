Карта боевых действий в Украине на 23 сентября 2026 года

Продолжается 1673-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 сентября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 247 боевых столкновений.

Вчера противник нанес ракетный удар, совершил 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 309 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9377 дронов-камикадзе и произвели 2693 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 34 - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Гаврилова Слобода, Фотовыж, Уланово, Яструбщина, Товстодубово, Бачевск, Коренок Бессаловка, Нескучное, Ровно, Волфине, Ободы, Рогизно, Писаревка, Алексеевка, Малая Корчаков, Малая Корчаков; Михальчина-Слобода Черниговской области. Авиационные удары получили Уланово и Малая Корчаковка.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления и запуска БПЛА окупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано четыре штурмовых действия противника. Агресс нанес три авиаудара, применив шесть КАБ, и произвел 149 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, восемь из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 14 атак противника. Захватчики пытались продвинуться у Старицы, Графского, Лимана и в сторону Малого Бурлука, Путникового, Радьковки.

На Купянском направлении враг однажды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону населенного пункта Борова.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты три раза атаковали в районах Новоселовки и Ставков.

На Славянском направлении противник совершил два штурмовых действия в районах Калеников и Кривой Луки.

На Краматорском направлении противник совершил одно штурмовое действие в районе Федоровки.

На Константиновском направлении, по уточненной информации, зафиксировано 25 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки, Роскошного, Новопавловки, Кучерового Яра и Свободного.

Двадцать три атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Новогришино, Водянское, Молодецкое, Муравко, Мирное, Сергеевка, Новоподгородное и Новопавловка.

На Александровском направлении враг дважды штурмовал в районах населенных пунктов Березово и Солодкое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты четырежды атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Волшебное и в сторону Воздвиженовки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался улучшить свои позиции в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении оккупанты атакующих действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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