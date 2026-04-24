Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2026 года

Продолжается 1521-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 апреля 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 194 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиационных удара, сбросив 277 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6620 дронов-камикадзе и произвел 2757 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области – Просяна, Писанцы; в Запорожье от авиаударов пострадали Лесное, Зоровка, Новониколаевка, Воздвижовка, Долинка, Любицкое, Цветково, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Волшебное, Зеленая Долина, Красная Криница, Орехов, Григоровка.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила четыре района сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях вчера противник четырежды атаковал подразделения наших защитников, нанес один авиаудар с применением трех КАБ, совершил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в направлениях населенных пунктов Зеленое, Лиман, Бочково и в районе населенного пункта Синельниково.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в сторону населенных пунктов Радьковка, Подолы, Куриловка, Новоосиново и Глушковка.

На Лиманском направлении противник четырежды пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли три попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Закотного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении, по уточненной информации, враг совершил 18 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Александро-Шультиного, Степановки, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Удачное, Никаноровка, Котлино, Муравка, Молодецкое и в сторону Белицкого, Мирного и Новопавловки.

На Александровском направлении противник атаковал 12 раз в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Калиновское, Согласие, Терново, Вороно и в сторону Александрограда, Лесного.

На Гуляйпольском направлении произошло 26 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Сладкое, Староукраинка, Варваровка, Елена Константиновка, Святопетровка, Волшебное, Железнодорожное, Гуляйпольское, Зеленое.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли четыре попытки противника продвинуться вперед в сторону Приморского и в районе Плавны.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили три штурмовых действия в сторону Антоновского моста, о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

