Втрати ворога станом на 24 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1521 добу повномасштабної війни становлять 1 323 460 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 322 550 (+1 100) осіб;
- танків – 11 888 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 24 441 (+5) од;
- артилерійських систем – 40 574 (+58) од;
- РСЗВ – 1 752 (+3) од;
- засоби ППО – 1 351 (+1) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 253 430 (+1 941) од;
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 127 (+202) од;
- спеціальна техніка – 4 134 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
