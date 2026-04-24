Втрати ворога станом на 24 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1521 добу повномасштабної війни становлять 1 323 460 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 квітня втратила:

особового складу – близько 1 322 550 (+1 100) осіб;

танків – 11 888 (+3) од;

бойових броньованих машин – 24 441 (+5) од;

артилерійських систем – 40 574 (+58) од;

РСЗВ – 1 752 (+3) од;

засоби ППО – 1 351 (+1) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 350 (+0) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 253 430 (+1 941) од;

крилаті ракети – 4 549 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 91 127 (+202) од;

спеціальна техніка – 4 134 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

