Потери врага по состоянию на 24 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1521 сутки полномасштабной войны составляют 1 323 460 человек.

Потери России в войне на 24 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 апреля потеряла:

личного состава – около 1 322 550 (+1 100) человек;

танков – 11 888 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 24 441 (+5) ед;

артиллерийских систем – 40 574 (+58) ед;

РСЗО – 1 752 (+3) ед;

средства ПВО – 1 351 (+1) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 253 430 (+1 941) ед;

крылатые ракеты – 4 549 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 91 127 (+202) ед;

специальная техника – 4 134 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 96 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 10 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

