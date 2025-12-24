Запланована подія 2

Война Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 24 декабря 2025 года

война, ВСУ, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1400-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 декабря 2025 г.

Последние данные с отчета ISW   (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, применив 39 ракет и сбросив 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4341 обстрел, в том числе 105 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7601 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Покровское Днепропетровской области; Прилуки, Железнодорожное, Волшебное, Варваровка, Гуляйполе, Верхняя Терса, Рождественка, Святопетровка, Новояковловка, Малокатериновка Запорожской области; Залив Одесской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес два авиационных удара, применив при этом восемь управляемых бомб, совершил 153 обстрела, из которых два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Григоровки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Кругляковки и в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел пять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Колодец и Заречное.

На Славянском направлении наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Дроновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Новосергеевка, Орехово и Дачное.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил восемь атак в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак кафиров вблизи Гуляйполя и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько