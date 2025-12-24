Запланована подія 2

Війна Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1400-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 24 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 39 ракет та скинувши 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4341 обстріл, зокрема 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7601 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське Дніпропетровської області; Прилуки, Залізничне, Чарівне, Варварівка, Гуляйполе, Верхня Терса, Різдвянка, Святопетрівка, Новояковлівка, Малокатеринівка Запорізької області; Затока Одеської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав двох авіаційних ударів, застосувавши при цьому вісім керованих бомб , здійснив 153 обстріли, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Кругляківки та у бік Петропавлівки й Піщаного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог провів п’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Колодязі та Зарічне.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутись вперед у районі Дронівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив вісім атак у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Привільне та Рибне.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу Гуляйполя та у бік Добропілля.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Мала Токмачка та Степове.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 24 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько