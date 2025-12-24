- Тип
Втрати ворога станом на 24 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1090 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1400 добу повномасштабної війни становлять 1 200 370 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 200 370 (+1 090) осіб;
- танків – 11 449 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 23 796 (+4) од.;
- артилерійських систем – 35 376 (+45) од.;
- РСЗВ – 1 579 (+3) од.;
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.;
- літаків – 434 (+2) од. (підтверджено втрати у попередній період)
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня– 94 197 (+1 031) од.;
- крилаті ракети – 4 107 (+34) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 2 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 125 (+159) од.;
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
