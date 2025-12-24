- Тип
Потери врага по состоянию на 24 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1400 сутки полномасштабной войны составляют 1200370 человек.
Потери России в войне на 24 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 200 370 (+1 090) человек;
- танков – 11 449 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 23 796 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 35 376 (+45) ед;
- РСЗО – 1 579 (+3) ед.;
- средства ПВО – 1263 (+0) ед;
- самолетов – 434 (+2) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 197 (+1 031) ед;
- крылатые ракеты – 4 107 (+34) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 71 125 (+159) ед;
- специальная техника – 4029 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага на 24
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 60 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 48 ударных БПЛА на 19 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
