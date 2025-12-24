Потери врага по состоянию на 24 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1090 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1400 сутки полномасштабной войны составляют 1200370 человек.

Потери России в войне на 24 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 декабря потеряла:

личного состава – около 1 200 370 (+1 090) человек;

танков – 11 449 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23 796 (+4) ед;

артиллерийских систем – 35 376 (+45) ед;

РСЗО – 1 579 (+3) ед.;

средства ПВО – 1263 (+0) ед;

самолетов – 434 (+2) ед. (подтверждены потери в предыдущий период)

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 197 (+1 031) ед;

крылатые ракеты – 4 107 (+34) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны – 71 125 (+159) ед;

специальная техника – 4029 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага на 24

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 60 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 48 ударных БПЛА на 19 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

