Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,83

+0,01

EUR

50,88

+0,21

Наличный курс:

USD

44,18

44,01

EUR

51,40

51,10

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1490-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 168 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 75 авиационных ударов, сбросив 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9027 дронов-камикадзе и осуществил 3727 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 86 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бачевск Сумской области; Просяна, Алексеевка, Ивановка, Покровское, Александровка Днепропетровской области; Верхняя Терса, Воздвиженская, Бабаши, Даниловка, Заливное, Гуляйпольское, Орехов, Долинка и Омельник Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и командно-наблюдательный пункт оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боевых столкновений, противник совершил 85 обстрелов, из которых три – с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и Охримовка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

На Купянском направлении агрессор шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Лимана, Дибровы и Дробышева.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Рай-Александровка, Платоновка и Резниковка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак близ Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Клебан-Быка, Софиевки, Иванополья и в сторону Новопавловки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Филиал, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новоалександровка и Светлое.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Степное, Новогригоровка, Красногорское и Согласие.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Аленоконстантиновки, Железнодорожного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

На Ореховском направлении за прошедшие сутки активные наступательные действия врага не зафиксированы.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку вблизи острова Беллогрудый.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько