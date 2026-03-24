Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2026 года

Продолжается 1490-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 168 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 75 авиационных ударов, сбросив 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9027 дронов-камикадзе и осуществил 3727 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 86 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бачевск Сумской области; Просяна, Алексеевка, Ивановка, Покровское, Александровка Днепропетровской области; Верхняя Терса, Воздвиженская, Бабаши, Даниловка, Заливное, Гуляйпольское, Орехов, Долинка и Омельник Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и командно-наблюдательный пункт оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 13 боевых столкновений, противник совершил 85 обстрелов, из которых три – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Старица и Охримовка.

На Купянском направлении агрессор шесть раз атаковал вблизи населенных пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Новоплатоновка и Богуславка.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Лимана, Дибровы и Дробышева.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Рай-Александровка, Платоновка и Резниковка.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак близ Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Клебан-Быка, Софиевки, Иванополья и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Покровск, Филиал, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новоалександровка и Светлое.

На Александровском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Степное, Новогригоровка, Красногорское и Согласие.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Аленоконстантиновки, Железнодорожного, Гуляйполя, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки активные наступательные действия врага не зафиксированы.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну вражескую атаку вблизи острова Беллогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

