Втрати ворога станом на 24 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1490 добу повномасштабної війни становлять 1 289 740 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 березня втратила:

особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб;

осіб; танків – 11 800 (+6) од;

од; бойових броньованих машин – 24 271 (+3) од;

од; артилерійських систем – 38 695 (+33) од;

од; РСЗВ – 1 696 (+1) од;

засоби ППО – 1 336 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 350 (+1) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 38 695 (+33) од;

од; крилаті ракети – 4 468 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 84 955 (+180) од;

од; спеціальна техніка – 4 098 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 18 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

365 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.