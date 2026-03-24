Втрати ворога станом на 24 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 890 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1490 добу повномасштабної війни становлять 1 289 740 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 березня втратила:
- особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб;
- танків – 11 800 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 24 271 (+3) од;
- артилерійських систем – 38 695 (+33) од;
- РСЗВ – 1 696 (+1) од;
- засоби ППО – 1 336 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+1) од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 38 695 (+33) од;
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 955 (+180) од;
- спеціальна техніка – 4 098 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 18 крилатих ракет Х-101;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 365 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
