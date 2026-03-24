Потери врага по состоянию на 24 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1490 сутки полномасштабной войны составляют 1289740 человек.

Потери России в войне на 24 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 марта потеряла:

личного состава – близко 1 289 740 (+890) лиц;

лиц; танков – 11 800 (+6) ед;

ед; боевых бронированных машин – 24 271 (+3) ед;

ед; артиллерийских систем – 38 695 (+33) ед;

ед; РСЗО – 1 696 (+1) ед;

средства ПВО – 1336 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 38 695 (+33) ед;

ед; крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 84 955 (+180) ед;

ед; специальная техника – 4098 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 18 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет Искандер-К;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

365 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях

