Потери врага по состоянию на 24 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 890 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1490 сутки полномасштабной войны составляют 1289740 человек.
Потери России в войне на 24 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 марта потеряла:
- личного состава – близко 1 289 740 (+890) лиц;
- танков – 11 800 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 24 271 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 38 695 (+33) ед;
- РСЗО – 1 696 (+1) ед;
- средства ПВО – 1336 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 350 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 38 695 (+33) ед;
- крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 84 955 (+180) ед;
- специальная техника – 4098 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 18 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 365 враждебных БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!
Слава Украине!
