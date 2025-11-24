Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

Продолжается 1370-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 191 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 52 авиационных удара и сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5628 обстрелов, в том числе 14 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5628 дронов-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Славянск, Константиновка Донецкой области; Гуляйполе, Воздвиженка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны и состав материально-технического имущества противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отразили девять атак оккупантов, противник нанес пять авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиабомб, и совершил 138 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении вчера произошло три вражеские атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и сторону населенного пункта Новый Мир.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник предпринял две попытки наступления в районе Часового Яра и Майского.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультиного и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное, Филиал и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороне, Сосновка, Алексеевка, Вербовое, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Приморское.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

