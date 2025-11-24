Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,11

EUR

48,70

+0,19

Наличный курс:

USD

42,45

42,33

EUR

49,15

48,98

Война Война
Новости
Дата публикации
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1370-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 191 боевое столкновение.

Вчера противник нанес 52 авиационных удара и сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5628 обстрелов, в том числе 14 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5628 дронов-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Славянск, Константиновка Донецкой области; Гуляйполе, Воздвиженка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны и состав материально-технического имущества противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отразили девять атак оккупантов, противник нанес пять авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиабомб, и совершил 138 обстрелов.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло три вражеские атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и сторону населенного пункта Новый Мир.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили десять вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник предпринял две попытки наступления в районе Часового Яра и Майского.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультиного и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодежское, Дачное, Филиал и в сторону Новопавловки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороне, Сосновка, Алексеевка, Вербовое, Привольное и Красногорское.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Приморское.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 24 ноября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько