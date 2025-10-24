Запланована подія 2

Дата публикации
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1339-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений.

Противник нанес 90 авиационных ударов и сбросил 184 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4987 обстрелов, в том числе 152 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6688 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Даниловка, Новоуспеновское, Сладкое, Гуляйполе, Речное, Григоровка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему, командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три авиационных удара, применив при этом восемь управляемых авиабомб, и совершил 210 обстрелов, шесть из которых — из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

На Лиманском направлении враг провел девять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголово.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Екатериновки и Софиевки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лисовка, Зверевое, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Новопавловка и Дачное.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 14 атак в районах населенных пунктов Филиал, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка, Калиновское и в направлении Приволья.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорске и Плавне.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три вражеских атаки в направлении Антоновского моста.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько