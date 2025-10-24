Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года

Продолжается 1339-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений.

Противник нанес 90 авиационных ударов и сбросил 184 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4987 обстрелов, в том числе 152 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6688 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Даниловка, Новоуспеновское, Сладкое, Гуляйполе, Речное, Григоровка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему, командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три авиационных удара, применив при этом восемь управляемых авиабомб, и совершил 210 обстрелов, шесть из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголово.

На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Екатериновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лисовка, Зверевое, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Новопавловка и Дачное.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 14 атак в районах населенных пунктов Филиал, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка, Калиновское и в направлении Приволья.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорске и Плавне.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три вражеских атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

