- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Карта боевых действий в Украине на 24 октября 2025 года
Продолжается 1339-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 октября 2025 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений.
Противник нанес 90 авиационных ударов и сбросил 184 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4987 обстрелов, в том числе 152 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6688 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Даниловка, Новоуспеновское, Сладкое, Гуляйполе, Речное, Григоровка Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему, командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три авиационных удара, применив при этом восемь управляемых авиабомб, и совершил 210 обстрелов, шесть из которых — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки.
На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг провел девять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголово.
На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Екатериновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лисовка, Зверевое, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Новопавловка и Дачное.
На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 14 атак в районах населенных пунктов Филиал, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка, Калиновское и в направлении Приволья.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорске и Плавне.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три вражеских атаки в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.