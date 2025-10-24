Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,10

41,96

EUR

49,07

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1339-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Новоуспенівське, Солодке, Гуляйполе, Річне, Григорівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому вісім керованих авіабомб, та здійснив 210 обстрілів, шість з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 14 ворожих спроб просунутись уперед у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка та Дачне.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка, Калинівське та в напрямку Привілля.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ і Плавні.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 24 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько