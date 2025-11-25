Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

Продолжается 1371-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 68 авиационных ударов, сбросив при этом 140 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4334 обстрела, из них 73 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6137 дроны-камикадзе.

Авиаудары получили районы населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Орлы Днепропетровской области; Гуляйполе, Железнодорожное, Воздвижовка, Косовцево, Запорожье, Рождественская Запорожская область; Приднепровское Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одну важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемых авиабомба, а также совершил 187 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — с реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районе Волчанска, Синельниково и в направлении Колодезного.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны приостановили штурмовые действия противника в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Грековка, Надежда, Заречное и в направлении Ставок.

На Славянском направлении наши защитники отбили 15 штурмов оккупационных войск в районах Дроновки, Выемки, Серебрянки, Северска и в направлении Звановки, Ямполя, Закотного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Иванополья, Клебан-Бык, Яблоновки, Плещеевки, Полтавки и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении произошло 61 боевое столкновение вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоэкономическое, Молодецкое, Филиал, Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны пресекли 13 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Степное, Красногорское, Привольное, Павловка, Егоровка, Зеленая Роща, Вороне, Сосновка и в направлении Орестополя.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили 17 атак кафиров вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Сладкое и в сторону Гуляйполя, Прилук, Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении враг однажды пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений в Приморском районе, получил отпор.

На Приднепровском направлении агрессор предпринял две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений вблизи Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

