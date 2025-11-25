Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1371-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 68 авиационных ударов, сбросив при этом 140 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4334 обстрела, из них 73 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6137 дроны-камикадзе.

Авиаудары получили районы населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Орлы Днепропетровской области; Гуляйполе, Железнодорожное, Воздвижовка, Косовцево, Запорожье, Рождественская Запорожская область; Приднепровское Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одну важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях  произошло три боевых столкновения. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросил три управляемых авиабомба, а также совершил 187 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — с реактивных систем залпового огня.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районе Волчанска, Синельниково и в направлении Колодезного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны приостановили штурмовые действия противника в районах Песчаного и Петропавловки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Грековка, Надежда, Заречное и в направлении Ставок.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

На Славянском направлении наши защитники отбили 15 штурмов оккупационных войск в районах Дроновки, Выемки, Серебрянки, Северска и в направлении Звановки, Ямполя, Закотного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Иванополья, Клебан-Бык, Яблоновки, Плещеевки, Полтавки и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

На Покровском направлении произошло 61 боевое столкновение вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоэкономическое, Молодецкое, Филиал, Дачное.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

На Александровском направлении Силы обороны пресекли 13 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Степное, Красногорское, Привольное, Павловка, Егоровка, Зеленая Роща, Вороне, Сосновка и в направлении Орестополя.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили 17 атак кафиров вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Сладкое и в сторону Гуляйполя, Прилук, Варваровки и Доброполья.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

На Ореховском направлении враг однажды пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений в Приморском районе, получил отпор.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

На Приднепровском направлении агрессор предпринял две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений вблизи Антоновского моста.

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько