Втрати ворога станом на 25 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1371 добу повномасштабної війни становлять 1 167 570 осіб.
Втрати Росії у війні на 25 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 167 570 (+1 120) осіб;
- танків – 11 368 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 23 624 (+4) од.;
- артилерійських систем – 34 644 (+18) од.;
- РСЗВ – 1 549 (+0) од.;
- засоби ППО – 1 250 (+2) од.;
- літаків – 428 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448) од.;
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 118 (+112) од.;
- спеціальна техніка – 4 006 (+3) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 452 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 5 крилатих ракет Калібр;
- 3 балістичні ракети Іскандер-М.
Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
