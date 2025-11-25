Втрати ворога станом на 25 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1371 добу повномасштабної війни становлять 1 167 570 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 листопада втратила:

особового складу – близько 1 167 570 (+1 120) осіб;

танків – 11 368 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 23 624 (+4) од.;

артилерійських систем – 34 644 (+18) од.;

РСЗВ – 1 549 (+0) од.;

засоби ППО – 1 250 (+2) од.;

літаків – 428 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448) од.;

крилаті ракети – 3 981 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 118 (+112) од.;

спеціальна техніка – 4 006 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 452 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

5 крилатих ракет Іскандер-К;

5 крилатих ракет Калібр;

3 балістичні ракети Іскандер-М.

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

