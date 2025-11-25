Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 25 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

война, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1371 год полномасштабной войны составляют 1 167 570 человек.

Потери России в войне на 25 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1 167 570 (+1 120) человек;
  • танков – 11 368 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 23 624 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 34 644 (+18) ед;
  • РСЗО – 1 549 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1250 (+2) ед;
  • самолетов – 428 (+0) ед;
  • вертолетов – 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 84 217 (+448) ед;
  • крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подлодки – 1 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 68 118 (+112) ед;
  • специальная техника – 4006 (+3) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 25 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 452 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбиты/подавлены 438 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 5 крылатых ракет Искандер-К;
  • 5 крылатых ракет Калибр;
  • 3 баллистические ракеты Искандер-М.

Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько