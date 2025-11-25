Потери врага по состоянию на 25 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1371 год полномасштабной войны составляют 1 167 570 человек.

Потери России в войне на 25 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 ноября потеряла:

личного состава – около 1 167 570 (+1 120) человек;

танков – 11 368 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 23 624 (+4) ед;

артиллерийских систем – 34 644 (+18) ед;

РСЗО – 1 549 (+0) ед;

средства ПВО – 1250 (+2) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 84 217 (+448) ед;

крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 68 118 (+112) ед;

специальная техника – 4006 (+3) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 25 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 452 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 438 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

5 крылатых ракет Искандер-К;

5 крылатых ракет Калибр;

3 баллистические ракеты Искандер-М.

Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

