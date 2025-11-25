- Тип
Потери врага по состоянию на 25 ноября 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских окупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1371 год полномасштабной войны составляют 1 167 570 человек.
Потери России в войне на 25 ноября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 167 570 (+1 120) человек;
- танков – 11 368 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23 624 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 34 644 (+18) ед;
- РСЗО – 1 549 (+0) ед;
- средства ПВО – 1250 (+2) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 84 217 (+448) ед;
- крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 118 (+112) ед;
- специальная техника – 4006 (+3) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 25 ноября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 452 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 438 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 5 крылатых ракет Калибр;
- 3 баллистические ракеты Искандер-М.
Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
