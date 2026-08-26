Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2026 года

Продолжается 1645-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 203 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 81 авиационный удар, во время которого сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 498 дронов-камикадзе и осуществили 3122 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Кореньок, Уланово, Бачевск, Ромашково, Искрисковщина и Рыжевка. Кроме того, авиационный удар потерпел район населенного пункта Товстодубово.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, пять пунктов управления беспилотных летательных аппаратов и два командно-наблюдательных пункта.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили два вражеских штурма. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб и осуществил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Избицкого, Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Куриловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Лимана, а также в сторону Шейковки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия в районах Дибровы и Кривой Луки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлении населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Русиного Яра и Иванополья.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 36 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Светлого, Нового Донбасса, Ганновки, Шевченко, Мирного, Васильевки, Удачного, Беляковки, Муравки, Новопавловки, Грузского и Черниговки.

На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки в направлениях населенных пунктов Терново, Александроград и Красногорское.

На Гулейпольском направлении оккупанты атаковали трижды. Враг пытался продвинуться в направлениях Верхней Терсы, Белогорья и Красного Колодца.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед по направлению к Павловке.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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