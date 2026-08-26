Втрати ворога станом на 26 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 450 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1645 добу повномасштабної війни становлять 1 480 750 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 серпня втратила:

особового складу – близько 1 480 750 (+1 450) осіб;

танків – 12 300 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 25 230 (+10) од.;

артилерійських систем – 48 641 (+74) од.;

РСЗВ – 2 062 (+4) од.;

засобів ППО – 1 588 (+1) од.;

літаків – 440 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 481 605 (+1 723) од.;

крилатих ракет – 5 052 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 139 754 (+533) од.;

спеціальної техніки – 4 592 (+10) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 134 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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