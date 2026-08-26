- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 26 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 450 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1645 добу повномасштабної війни становлять 1 480 750 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 480 750 (+1 450) осіб;
- танків – 12 300 (+7) од.;
- бойових броньованих машин – 25 230 (+10) од.;
- артилерійських систем – 48 641 (+74) од.;
- РСЗВ – 2 062 (+4) од.;
- засобів ППО – 1 588 (+1) од.;
- літаків – 440 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 481 605 (+1 723) од.;
- крилатих ракет – 5 052 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 139 754 (+533) од.;
- спеціальної техніки – 4 592 (+10) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 134 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.