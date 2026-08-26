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Потери врага по состоянию на 26 августа 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 450 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1645 сутки полномасштабной войны составляют 1 480 750 человек.
Потери России в войне на 26 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 августа потеряла:
- личного состава – около 1 480 750 (+1 450) человек;
- танков – 12 300 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 25 230 (+10) ед;
- артиллерийских систем – 48 641 (+74) ед;
- РСЗО – 2 062 (+4) ед.;
- средств ПВО – 1588 (+1) ед.;
- самолетов – 440 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2387 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 481 605 (+1 723) ед;
- крылатых ракет – 5 052 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 139 754 (+533) ед;
- специальной техники – 4 592 (+10) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 134 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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