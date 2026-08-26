Потери врага по состоянию на 26 августа 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 450 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1645 сутки полномасштабной войны составляют 1 480 750 человек.

Потери России в войне на 26 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 августа потеряла:

личного состава – около 1 480 750 (+1 450) человек;

танков – 12 300 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 25 230 (+10) ед;

артиллерийских систем – 48 641 (+74) ед;

РСЗО – 2 062 (+4) ед.;

средств ПВО – 1588 (+1) ед.;

самолетов – 440 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2387 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 481 605 (+1 723) ед;

крылатых ракет – 5 052 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 139 754 (+533) ед;

специальной техники – 4 592 (+10) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 26 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 134 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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