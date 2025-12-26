Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

Продолжается 1402-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 121 боевое столкновение.

Вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 172 управляемых авиабома. Кроме этого, произвел 3614 обстрелов, в том числе 90 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5804 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Александровка Днепропетровской области; Новотягинка Херсонской области; Железнодорожное, Гуляйполе, Терноватое, Белогорье, Верхняя Терса, Староукраинка, Любицкое, Зеленое, Бойковое Запорожской области; Залив Одесской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления, один другой важный объект противника и два артиллерийских средства российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом одну управляемую авиабомбу, совершил 107 обстрелов, из которых два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Дворичанское и в сторону Вильчи.

На Купянском направлении вчера произошла одна вражеская атака. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергеевка и Озерного, Заречного.

На Славянском направлении на протяжении вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Северска и Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боеприкосновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное, Гришино и в направлении Новопавловки, Нового Шахматного, Кучерового Яра, Новоэкономического.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 15 атак в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленая Роща, Вороне, Ялта, Александроград и в сторону Искры, Вишневого, Егоровки.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак оккупантов - в районах населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

