Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

ВСУ, война, танк
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1402-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 121 боевое столкновение.

Вчера противник нанес один ракетный и 66 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 172 управляемых авиабома. Кроме этого, произвел 3614 обстрелов, в том числе 90 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5804 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Александровка Днепропетровской области; Новотягинка Херсонской области; Железнодорожное, Гуляйполе, Терноватое, Белогорье, Верхняя Терса, Староукраинка, Любицкое, Зеленое, Бойковое Запорожской области; Залив Одесской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления, один другой важный объект противника и два артиллерийских средства российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях  наши воины отбили одну атаку оккупантов, противник нанес один авиационный удар, применив при этом одну управляемую авиабомбу, совершил 107 обстрелов, из которых два – из реактивных систем залпового огня.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Дворичанское и в сторону Вильчи.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

На Купянском направлении вчера произошла одна вражеская атака. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергеевка и Озерного, Заречного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

На Славянском направлении на протяжении вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Северска и Серебрянки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано одно боеприкосновение в районе населенного пункта Новомарково.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное, Гришино и в направлении Новопавловки, Нового Шахматного, Кучерового Яра, Новоэкономического.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 15 атак в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленая Роща, Вороне, Ялта, Александроград и в сторону Искры, Вишневого, Егоровки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак оккупантов - в районах населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе и в сторону Доброполья.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Павловка.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 26 декабря 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько